Джанни Инфантино: В ФИФА не все хотят перемен, но они будут

Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что в организации есть силы, которые не хотят изменений. Он заверил, что в любом случае будет проводить реформы.

«Когда ты становишься президентом ФИФА и пытаешься изменить организацию, ты адресуешь месседжи, которые не все воспринимают. Есть силы, которые не хотят изменений. Некоторые не хотят меняться, они думают, что все будет как раньше. Но так не будет», - сказал Инфантино в эфире телеканала CNN.

Напомним, что 46-летний Джанни Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря УЕФА.