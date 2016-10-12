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Сильнов будет баллотироваться на пост президента ВФЛА

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Андрей Сильнов заявил о решении баллотироваться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

На решение Сильнова не повлияет возможное участие в выборах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Если Исинбаева будет баллотироваться на пост в Олимпийский комитет России или на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, я в любом случае буду выдвигаться на место президента ВФЛА», – приводит «Р-Спорт» слова Сильнова.

Напомним, в августе Исинбаева сообщила, что будет участвовать в выборах. Однако накануне появилась информация о том, что Исинбаевой предложен пост президента Олимпийского комитета России, которое в скором времени освободит Александр Жуков.

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