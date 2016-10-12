Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Николаев: Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользу

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев высказался о возможном приглашения узбекского арбитра Равшана Ирматова на матч между «Спартаком» и ЦСКА.

«Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользу. Над повышением уровня мы работаем. Проводятся сборы, работаем над физической подготовкой. Но футбол тем и прекрасен, что ошибки есть у всех – у судей, у тренеров. Без ошибок было бы просто не интересно.

Каждый судья должен обслуживать игры своего внутреннего чемпионата. Не уверен, что европейские страны уступят место своих коллег нашим судьям, чтобы те работали на матчах своих чемпионатов», – сказал Николаев в эфире телеканала «Матч».

Накануне сам Ирматов заявил, что готов отработать московское дерби, которое запланировано на 29 октября. Ранее узбекский рефери судил товарищеский матч сборных России и Коста-Рики (3:4).

Андрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за ЗинченкоБывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважениеБывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.Промес может не сыграть в матче с «Ростовом» из-за травмыПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, возможно не сыграет в матче чемпионата России против «Ростова». Игрок получил травму в расположении сборной Голландии.Максим Боков: Садырин на холмике выложил ветками надпись: «Ну что, тяжело, уроды?»Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба поделился воспоминаниями о совместной работе с Павлом Садыриным, который был главным тренером московских армейцев.Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Никита Симонян: Не представлял, как можно покинуть «Спартак»Легендарному спартаковцу, вице-президенту РФС Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!Богдан Бутко: У Пеева и Гаджиева все пошло наперекосяк после поражения от «Зенита»Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о времени, проведенном в Перми. Он также рассказал о конфликте Георги Пеева и Гаджи Гаджиева.Андрей Бутенко: Судейство Иванова? А как быть с арбитром, который допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов?Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко дал оценку работе Сергея Иванова на матче «Зенит» – «Спартак».Андрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛАндрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛЧлен судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко обсудил с корреспондентом «Советского Спорта» судейство в чемпионате России.Андрей Бутенко: Назначение Безбородова на матч «Спартака»? Все пытаются найти какую-то подоплекуЧлен судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначения Владислава Безбородова на матч 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов».Александр Салугин: Газзаеву за деньги завязывали галстук. Валерий Георгиевич – очень модныйФорвард пермского «Амкара» Александр Салугин в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал о том, как бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев готовился к тренировкам.Валерий Рейнгольд: Почему не ставят Мельгарехо? Симпатичный же футболистБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о положении форварда Лоренсо Мельгарехо в московской команде.Рочина и Жонатас тренируются в общей группе «Рубина»Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о состоянии своих подопечных перед игрой с «Крыльями Советов» в рамках 10-го тура РФПЛ.Алексей Спирин: Приглашение иностранных рефери – удар по российскому судейскому корпусуГлава инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин прокомментировал информацию о возможном назначении на матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» — ЦСКА узбекского арбитра Равшана Ирматова.Квинси Промес: Я пришел в футбол буквально с улицыПолузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал о своем пути в большой футбол.Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».Этот день в истории. Никите Симоняну – 90 летЭтот день в истории. Никите Симоняну – 90 летСегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту РФС, лучшему бомбардиру в истории «Спартака» Никите Симоняну.«Спартак» продаст Мельгарехо в январе 2017 годаРуководство и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой недовольны игрой и физической формой полузащитника Лоренсо Мельгарехо.Болельщики «Урала» подарили Роману Павлюченко вязаного шмеляБолельщики «Урала» подарили Роману Павлюченко вязаного шмеляБолельщики футбольного клуба «Урал» посетили тренировку клуба и подарили нападающему Роману Павлюченко вязаного шмеля.Болельщики признали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в сентябреГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре.Александр Головин: Обидно терять Еременко, но надо работать дальшеПолузащитник ЦСКА Александр Головин высказался об отстранении одноклубника Романа Еременко.

Равшан Ирматов
Равшан Ирматоввсе новости
Алексей Николаев
Алексей Николаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение