Алексей Николаев: Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользу

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев высказался о возможном приглашения узбекского арбитра Равшана Ирматова на матч между «Спартаком» и ЦСКА.



«Приглашение иностранных судей не пойдет нам на пользу. Над повышением уровня мы работаем. Проводятся сборы, работаем над физической подготовкой. Но футбол тем и прекрасен, что ошибки есть у всех – у судей, у тренеров. Без ошибок было бы просто не интересно.



Каждый судья должен обслуживать игры своего внутреннего чемпионата. Не уверен, что европейские страны уступят место своих коллег нашим судьям, чтобы те работали на матчах своих чемпионатов», – сказал Николаев в эфире телеканала «Матч».

Накануне сам Ирматов заявил, что готов отработать московское дерби, которое запланировано на 29 октября. Ранее узбекский рефери судил товарищеский матч сборных России и Коста-Рики (3:4).

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