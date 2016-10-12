Джанни Инфантино: Для России чемпионат мира будет шансом показать себя в другом свете

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира 2018 года в России. Он считает, что турнир может помочь улучшить имидж страны.

«Решение по чемпионату мира в России было принято давно, еще до того, как я стал президентом. Мир большой, это не только западная Европа. Россия, конечно, понимает, что сейчас внимание всего мира сконцентрировано на ней. Для них это возможность показать себя в другом свете», - сказал Инфантино в эфире телеканала CNN.

Напомним, что 46-летний Джанни Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Саранска, Сочи и Екатеринбурга.