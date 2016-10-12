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Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за Зинченко

Максим Кравченко
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Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

- Против Зинченко играли в чемпионате России? Могли тогда подумать, что через каких-то полгода парень в «Ман Сити» перейдет?

– Кстати, у нас настоящая схватка с «Уфой» за выживание развернулась! Играли за тур до окончания чемпионата, и кто проигрывал, опускался в зону вылета. Нам удалось в конце встречи забить мяч и обеспечить себе прописку в премьер-лиге. «Уфе» же пришлось в последнем туре обыгрывать «Спартак», чтобы остаться в элите. А по поводу Зинченко, конечно, я не ожидал, что он так резко перейдет в «Манчестер Сити». Но я рад за него!, - сказал Бутко в интервью украинскому журналу «Футбол».

25-летний Богдан Бутко провел 41 матч за «Амкар» и забил один мяч при шести голевых передачах.

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