Месси и Умтити приступили к тренировкам в общей группе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел первую полноценную тренировку после травмы приводящей мышцы бедра.

29-летний аргентинец получил травму 21 сентября в матче с «Атлетико» (1:1). Ранее сообщалось, что Месси будет включен в заявку ближайшего матча примеры с «Депортиво», а окончательно восстановиться к игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Также в среду наравне со всеми тренировался защитник Самюэль Умтити, который повредил медиальные коллатеральные связки перед матчем с «Атлетико».

Кроме того, из сборных вернулись испанцы Андрес Иньеста, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Денис Суарес, португалец Андре Гомеш и фрацуз Люка Динь.

Матч «Барселона» – «Депортиво» пройдет 15 октября на «Камп Ноу».