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Михайленко 18 ноября встретится с Бэйли в Екатеринбурге

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боксер полусреднего веса Дмитрий Михайленко ( (21-1, 9 КО) подписал контракт на бой с американским нокаутером, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Рендаллом Бейли (46-9, 39 КО).

12-раундовый поединок между этими боксерами состоится 18 ноября в Екатеринбурге (Россия) и станет главным событием шоу, организованного промоутерской компанией Titov Boxing Promotions. 

Противостояние Михайленко и Бэйли будет титульным, а информация о том, какие именно пояса окажутся на кону, появится позже.

Напомним, что Дмитрий Михайленко провел свой предыдущий бой 6 мая в Екатеринбурге и уступил единогласным решением судей зимбабвийцу Чарльзу Манючи. Рэндалл Бэйли боксировал в апреле этого года в Австралии, проиграв местному боксеру Джеффу Хорну. 
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