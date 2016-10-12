Михайленко 18 ноября встретится с Бэйли в Екатеринбурге
Российский боксер полусреднего веса Дмитрий Михайленко ( (21-1, 9 КО) подписал контракт на бой с американским нокаутером, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Рендаллом Бейли (46-9, 39 КО).
12-раундовый
поединок между этими боксерами состоится 18 ноября в Екатеринбурге (Россия) и
станет главным событием шоу, организованного промоутерской компанией Titov
Boxing Promotions.
Противостояние Михайленко и Бэйли будет титульным, а информация о том, какие именно пояса окажутся на кону, появится позже.
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