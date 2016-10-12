Майкл Джонсон: Нурмагомедов – один из самых серьезных соперников в моей карьере
Американский боец смешанного стиля Майкл Джонсон высоко оценил своего следующего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, с которым он сразится на турнире UFC 205 (12 ноября) в Нью-Йорке.
«Нурмагомедов – отличный борец. Но ему придется меня сначала поймать, чтобы скрутить. Последнее время я много работаю над движением во время поединка. На данный момент я нахожусь в идеальной форме. С борцами мне приходится драться все время. Хабиб – отличный соперник, хороший борец, но работа в стойке у него не такая крутая. Нурмагомедов – один из лучших соперников в моей карьере», - цитирует Джонсона Junkie Radio.
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