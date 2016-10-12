Максим Боков: Агенты обязуются превратить жизнь футболиста в шоколад, но чаще получается наоборот
Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба рассказал о проблемах взаимоотношений молодых игроков и агентов. Он посетовал, что деятельность агентов часто идет во вред футболистам.
«Есть проблема с ними (с
агентами). Много их стало. Несмотря на то, что никаких соглашений у ребят с
клубом нет, появляются какие-то люди вокруг них. Не знаю, как они все это
делают, может быть, через родителей, но подписываются определенные соглашения.
Агент обязуются превратить жизнь футболиста и
родителей в шоколад. Но получается чаще наоборот – игрок становится зависимым.
У меня за карьеру ни одного агента не было. Уже когда работал главным тренером
во второй лиге, то встречал агентов, которые были не очень хорошими», -
цитирует Бокова «Бизнес ONLINE».
В качестве игрока 43-летний
Максим Боков выступал за «Зенит», ЦСКА, «Урлан», «Терек» и «Салют-Энергию». В академии
ЦСКА работает с 2011 года.