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Максим Боков: Агенты обязуются превратить жизнь футболиста в шоколад, но чаще получается наоборот

Максим Кравченко
Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба рассказал о проблемах взаимоотношений молодых игроков и агентов. Он посетовал, что деятельность агентов часто идет во вред футболистам.

«Есть проблема с ними (с агентами). Много их стало. Несмотря на то, что никаких соглашений у ребят с клубом нет, появляются какие-то люди вокруг них. Не знаю, как они все это делают, может быть, через родителей, но подписываются определенные соглашения.

Агент обязуются превратить жизнь футболиста и родителей в шоколад. Но получается чаще наоборот – игрок становится зависимым. У меня за карьеру ни одного агента не было. Уже когда работал главным тренером во второй лиге, то встречал агентов, которые были не очень хорошими», - цитирует Бокова «Бизнес ONLINE».

В качестве игрока 43-летний Максим Боков выступал за «Зенит», ЦСКА, «Урлан», «Терек» и «Салют-Энергию». В академии ЦСКА работает с 2011 года.

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