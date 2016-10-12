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Виталий Мутко: Любой провал – Фетисов выходил и обвинял федерацию, ОКР, а я все взял на себя

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта Виталий Мутко высказался о критике со стороны двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

«Очень много Вячеслав Фетисов меня критикует, не хотел об этом говорить. Он наоборот все делал, я помню, как он работал. Любой провал – он выходил, говорил: федерация виновата, ОКР. А я все взял на себя с 2010 года.

Может быть, кому-то кажется, что чрезмерные полномочия, но они построены на огромном труде Минспорта, на взаимодействии с федерациями. А есть люди, которые в другой параллели живут – построен спортивный объект, он смотрит и говорит: «Вы, наверное, здесь украли». Все равно негатив», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, с 2004 по 2008 годы Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

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