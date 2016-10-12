Борис Игнатьев: По сравнению с Евро-2016 в игре сборной России есть позитивная динамика
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от последних матчей российской команды. Он считает, что игре сборной есть прогресс.
Напомним, что сборная России в последнем товарищеском матче уступила команде Коста-Рики со счетом 3:4. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сказал, что оценивает игру своей команды как неудовлетворительную. Игнатьев не согласен с такой оценкой
«Это очень самокритично. У
Черчесова какие-то завышенные требования. Думаю, что есть позитивная динамика в
игре нашей команды по сравнению с тем, что было на Евро-2016. В двух последних
играх команда проявила огромное желание, была сильно мотивирована.
Проявила скоростные
качества, много и активно играла на чужой половине поля, прогрессировала
соперника и вообще много сделала того, чего не было до Черчесова. Самое главное
— мы увидели команду, которая очень хочет добиться конкретного результата», -
цитирует Игнатьева Sobesednik.ru.
Напомним также, что на
Евро-2016 сборная России не вышла из группы, набрав только одно очко.