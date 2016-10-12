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Борис Игнатьев: По сравнению с Евро-2016 в игре сборной России есть позитивная динамика

Максим Кравченко
Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от последних матчей российской команды. Он считает, что игре сборной есть прогресс.

Напомним, что сборная России в последнем товарищеском матче уступила команде Коста-Рики со счетом 3:4. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сказал, что оценивает игру своей команды как неудовлетворительную.  Игнатьев не согласен с такой оценкой

«Это очень самокритично. У Черчесова какие-то завышенные требования. Думаю, что есть позитивная динамика в игре нашей команды по сравнению с тем, что было на Евро-2016. В двух последних играх команда проявила огромное желание, была сильно мотивирована.

Проявила скоростные качества, много и активно играла на чужой половине поля, прогрессировала соперника и вообще много сделала того, чего не было до Черчесова. Самое главное — мы увидели команду, которая очень хочет добиться конкретного результата», - цитирует Игнатьева Sobesednik.ru.

Напомним также, что на Евро-2016 сборная России не вышла из группы, набрав только одно очко.

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