Сергей Шишкарев: Сборная России – это 15 золушек

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил игроков женской сборной России, победившей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, с золушками.

«Наша женская команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх, но это произошло не благодаря, а вопреки. Мне приходит на ум аллегория со сказкой «Золушка». Наша команда – это 15 золушек, которые не имея ничего, тренируясь в разбитых залах, смогли дойти до финала. Мы подготовили свои предложения по развитию гандбола в России, всего десять пунктов, я прошу, чтобы они были учтены.

Я говорю ради наших девчонок, ради наших Золушек, ведь у нас нет своего дома, в нашей стране нет ни одного специализированного центра по проведению гандбольных соревнований. Мне бы хотелось обратиться к вам, Владимир Владимирович, к вам Сергей Семенович (обращается к мэру Москвы Сергею Собянину), может быть, универсальный спортивный зал «Дружба» после реконструкции мог бы стать нашим гандбольным домом», – сказал Шишкарев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президент России Владимир Путин пообещал, что предложения ФГР по развитию гандбола будут учтены.