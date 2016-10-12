Нандо де Коло: В НБА ЦСКА мог бы побороться за выход в плей-офф

Защитник ЦСКА Нандо де Коло полагает, что армейский клуб в нынешнем составе не затерялся бы и в Национальной баскетбольной ассоциации.

- В Испании «Оклахома» проиграла мадридскому «Реалу» (137:142), а затем с трудом одолела «Барселону» (92:89). Однако это были предсезонные игры. В НБА регулярный сезон - очень долгий. Этим он очень отличается от европейских чемпионатов. Но мы, конечно же, могли бы зацепиться в НБА за зону плей-офф.

Для меня играть за такую команду, как ЦСКА, лучше, чем выступать за клуб-середняк НБА. Самое главное — иметь игровое время в команде, целью которой являются чемпионские титулы, - рассказал де Коло.

Напомним, ЦСКА в сезоне-2015/16 стал чемпионом Евролиги.

Нандо де Коло ранее играл в НБА за клуб «Сан-Антонио Сперс».

