Даниил «Zeus» Тесленко перешел в Gambit Gaming

Организация Gambit Esports объявила, что Даниил «Zeus» Тесленко станет игроком состава по CS:GO. Игрок также стал новым капитанам команды.



«Помню, как в 2009 году шли по улице с Ваньком Эдвардом и подбирали название для новой команды… Как раз накануне посмотрели фильм «Аватар», где история повествовала о необычном племени Na’Vi. Так началась и наша история…

Сегодня все знают организацию Natus Vincere, как одну из самых успешных, известных и серьезных в киберспорте - для меня же Нави всегда была родным домом, организацией, которую создавал и я в том числе, которой гордился и на протяжении шести лет делал все возможное, чтобы вместе мы добились того, что вы любите сейчас, и что она сейчас из себя представляет!



Конечно, многим, в том числе и мне, грустно, что наши дороги расходятся, но NAVI навсегда останется частью меня, а я уже частью их истории... Ребятам хочу пожелать лишь двигаться дальше к своим целям и с достоинством нести свое имя Рожденных Побеждать.



У меня же начинается новый путь, так как от своей цели я не отступлю! И этот путь я разделю с командой Gambit Esports!!! Знаю, что очень много фанатов, знакомых и друзей переживали за меня и мою дальнейшую карьеру, поэтому надеюсь, что теперь все поддержат мой выбор и продолжат искренне болеть за меня, но уже в новом составе! Передо мной сейчас серьезная ответственность и много обязательств в новой команде, возможно, первое время будет непросто, но мне никогда не было просто начинать, а делал я это не раз! Поэтому обещаю приложить максимум усилий, терпения и опыта для того, чтобы привести своих новых тиммэйтов, а с ними и свою новую организацию к успеху!!! Верьте в нас и болейте за Gambit Esports, а мы не подведем!», – заявил Даниил.



Также организация сообщила, что взяла в аренду Абая «HObbit» Хасенова из казахстанского коллектива Tengri.



Напомним, Даниил «Zeus» Тесленко выступал на Natus Vincere с 2009 года, но 4 августа 2016 покинул состав команды.



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