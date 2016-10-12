Луис Энрике подозревает своих помощников в «сливе» информации в прессу

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике начал с недоверием относится к своему тренерскому штабу. Он считает, что кто-то из его помощников сотрудничает с журналистами.

Как информирует Sport.es, Энрике начал подозревать, что у него появился «крот» после того, как в испанских СМИ появилась информация о положении некоторых игроков в команде и мыслях главного тренера по поводу их перспектив. Позднее в прессе появился анализ игры, проведенный тренером, к которому имели доступ только его помощники.

Теперь Луис Энрике уверен, что кто-то из его штаба «сливает» информацию журналистам. Поиски «крота» пока не увенчались успехом. На данный момент «Барса» занимает четвертое место в чемпионате Испании, имея в активе 13 очков после семи матчей.