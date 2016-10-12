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Будущий гонщик «Катюши» Тони Мартин стал 4-кратным чемпионом мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

31-летний немецкий велогонщик Тони Мартин стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате мира-2016, который проходит в Катаре.

40-километровую дистанцию Мартин преодолел за 44 минуты 2 секунды. Серебряным призером по итогам гонки стал белорус Василий Кириенко (отставание - 46 секунд). Третьим стал испанец Джонатан Кастровьехо (+1.11). Россиянин Антон Воробьев занял в итоговом протоколе 16-е место, уступив лидеру 2 минуты и 22 секунды.

Отметим, что Тони Мартин уже становился чемпионом мира в этой дисциплине в 2011, 2012 и 2013 годах. На его счету также олимпийское серебро Лондона-2012.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Тони Мартин будет представлять российскую команду «Катюша».


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