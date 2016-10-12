Бывший капитан «Габалы» Джавид Гусейнов освобожден из тюрьмы

Азербайджанский полузащитник Джавид Гусейнов вышел из колонии по решению Бакинского апелляционного суда.

Футболист национальной команды Азербайджана и бывший капитан «Габалы» ранее был признан виновным в причастности к смерти журналиста Расима Алиева и приговорен к четырем годам лишения свободы.

В смерти Алиева обвиняли игрока и его родственников, которые избили журналиста за критику в адрес футболиста. Алиев скончался 9 августа 2015 года от полученных травм.

Сегодня Гусейнов был освобожден в зале суда. Таким образом. 28-летний игрок может продолжить спортивную карьеру.

Джавид Гусейнов сыграл 44 матча за сборную Азербайджана и забил 2 мяча.

