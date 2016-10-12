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Антонио Ди Натале: Игуаин – лучший нападающий мира

Максим Кравченко
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший нападающий «Удинезе» высоко оценил игру форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Он назвал его лучшим нападающим мира.

«Играть против «Ювентуса» непросто для всех, но мы всегда играли хорошо в Турине. Жалею ли я, что отказал «Ювентусу»? Нет, абсолютно не жалею. Я хотел остаться в Удине со своей семьей, это было решение для моей жизни, которое шло от сердца.

Гонсало Игуаин – лучший нападающий мира. Если он будет забивать столь же регулярно, то может превзойти мои показатели. Если учитывать возраст и класс игры, то это может сделать только он. Он может забивать в каждом матче. За титул лучшего бомбардира с ним в этом сезоне будут бороться Джеко, Икарди и Борььелло», - цитирует Ди Натале Football Italia.

15 октября «Ювентус» на своем поле будет принимать «Удинезе». Начало матча в 21:45 по Москве.

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