Даниил Марков: Очень не люблю трусость, в матче с «Авангардом» ее не видел

Тренер «Спартака» Даниил Марков рассказал о приглашении в тренерский штаб красно-белых и оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3).

– Воспринимаю свою роль только как тренерскую, никак не «пожарного», – приводит слова Маркова официальный сайт «Спартака». – Я получил шанс передать опыт, который накопил за многие годы, в том числе и проведенные в НХЛ в 90-х и 2000-х годах. «Спартак» – молодая команда… Очень приятно, что мне доверили эту должность, и буду делать все возможное, чтобы это доверие оправдать.

– Вы только начинаете свою тренерскую профессию. Чего никогда не простите хоккеисту?

– Серьезный вопрос. Могу сказать так: очень не люблю трусость, особенно в хоккее, но в матче с «Авангардом» я ее не видел.

– Что понравилось и не понравилось в игре красно-белых?

– Понравился характер «Спартака», ведь соперник был очень сильный. Не секрет, что дальневосточный выезд – самый тяжелый, но ребята, повторюсь, показали характер, движение… Думаю, всё будет в норме. Да и в целом плюсов в игре я увидел больше, чем минусов. Будем работать и стремиться улучшать те моменты, которые действительно надо улучшить.