Даниил Марков: Очень не люблю трусость, в матче с «Авангардом» ее не видел
Тренер «Спартака»
Даниил Марков рассказал о приглашении в тренерский штаб красно-белых и оценил
игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3).
– Воспринимаю свою роль только как тренерскую, никак не «пожарного», – приводит слова Маркова официальный сайт «Спартака». – Я получил шанс передать опыт, который накопил за многие годы, в том числе и проведенные в НХЛ в 90-х и 2000-х годах. «Спартак» – молодая команда… Очень приятно, что мне доверили эту должность, и буду делать все возможное, чтобы это доверие оправдать.
– Вы только начинаете
свою тренерскую профессию. Чего никогда не простите хоккеисту?
– Серьезный вопрос. Могу сказать так: очень не люблю трусость, особенно в хоккее, но в матче с «Авангардом» я ее не видел.
– Что понравилось и
не понравилось в игре красно-белых?
– Понравился характер «Спартака», ведь соперник был очень сильный. Не секрет, что дальневосточный выезд – самый тяжелый, но ребята, повторюсь, показали характер, движение… Думаю, всё будет в норме. Да и в целом плюсов в игре я увидел больше, чем минусов. Будем работать и стремиться улучшать те моменты, которые действительно надо улучшить.
Матч
Спартак - Авангард - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы:
Мартынов (Рой, Соботка), 24:44 (0:1 - бол.). Рой (Пестушко), 35:32 (0:2). Калинин (Радил, Стоа), 42:45 (1:2 - бол.). Калинин (Глазачев, Радил), 46:07 (2:2 - бол.). Пестушко (Рой), 52:08 (2:3).
Место и дата
11 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция