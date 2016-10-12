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Агент Буффона: Будет ли Буффон играть после 2018 года? Он может удивить

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвана Мартино заявил, что вратарь может продолжить карьеру после чемпионата мира 2018 года в России.

«Сейчас цель – играть до чемпионата мира 2018 года, а потом – посмотрим. Джиджи – такой удивительный человек, что может преподнести сюрприз. Жизнь и футбол непредсказуемы, так что я скажу в отношении будущего: «Никогда не говори никогда».

Что будет после завершения карьеры? Он по-настоящему уникальный профессионал. У него не будет проблем с новой ролью. Он способен на все», – приводит Football Italia слова Мартино.

Напомним, ранее Буффон заявлял, что собирается играть как минимум до чемпионата мира в России.

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