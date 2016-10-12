Таски зимой может перейти в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».

«Трабзонспор» уже интересовался игроком в летнее трансферное окно. Турецкий клуб предлагал московской команде сенегальского нападающего Даме Н'Дойе и 1 млн евро за Таски, но клубы не смогли согласовать все условия сделки. Сам футболист намерен продолжить карьеру именно в «Трабзонспоре», сообщает турецкий портал Ligtv.

Таски, который имеет немецкое и турецкое гражданство, перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Второй круг сезона-2015/16 он провел в аренде в «Баварии», сыграв три матча в чемпионате Германии. В текущем сезоне Таски провел шесть матчей за красно-белых. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2017 года.



