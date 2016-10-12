Олич получил двухматчевую дисквалификацию и штраф за ставки на игры второй бундеслиги

Форвард «Мюнхен-1860» получил наказание за ставки на футбольные матчи второй бундеслиги. В Германии игрокам запрещено делать ставки на матчи лиги, в которой они выступают.

Сообщается, что Олич с 26 августа по 11 сентября сделал ставки на девять матчей второй бундеслиги. За это он наказан двухматчевой дисквалификацией и оштрафован на 20 000 евро.

Кроме того, по этому поводу будет проведено дополнительное расследование. Не исключено, что наказание нападающего станет еще более серьезным в случае появления новых фактов.

В текущем сезоне 37-летний Ивица Олич провел восемь матчей за «Мюнхен-1860» и пока не забил ни одного мяча. Известен также по выступлениям за ЦСКА, «Гамбург», «Баварию» и «Вольфсбург».