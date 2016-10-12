«Ювентус» поборется с «Интером» за Дармиана
Защитник «Манчестер
Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал «Ювентус».
26-летний игрок обороны сборной Италии потерял место в составе английской команды после прихода Жозе Моуринью.
На Дармиана также претендует «Интер», но «Ювентус» собирается побороться за защитника, который сможет заменить Штефана Лихтштайнера. Контракт швейцарца истекает в конце сезона, но уже сейчас он не может играть в Лиге чемпионов, так как не был включен в заявку. Ожидается, что Лихтштайнер покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
«Манчестер Юнайтед» оценивает Дармиана в 18 миллионов евро. «Интер» предлагает аренду за миллион с опцией выкупа за 14 миллионов.
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