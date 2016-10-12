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Сергей Федотов: Лучше, если об НХЛ в России будет рассказывать человек, который неплохо знает эту лигу

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  NHLКомментарии

Комментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.

- Вы раньше были комментатором, теперь стали скаутом сборной России. Сразу согласились снова работать в эфире?

- Это соответствует моей основной деятельности. Я ведь все равно смотрю хоккей по ночам. И посчитал, что будет лучше, если об НХЛ в России будет рассказывать человек, который неплохо знает эту лигу. К тому же я не собирался завязывать с комментированием. Всегда любил НХЛ. Эта лига меня заводит, в профессиональном смысле слова. Были переговоры с Eurosport, не так все просто. Договорились об условиях, ударили по рукам.

- А что сказал главный тренер сборной России Олег Знарок?

- Тренерский штаб знает, что я буду комментировать НХЛ. Там отреагировали без бурных эмоций: «Давай, работай, Серега».

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