Сергей Федотов: Также НХЛ будут комментировать Олег Мосалев и Александр Кузмак

Комментатор и скаут сборной Сергей Федотов рассказал, как нам покажут НХЛ в новом сезоне.

- Какая у вас будет загрузка?

- Где-то по два матча в неделю, не считая тех дней, когда нужно выезжать по делам сборной России - «Кубок Карьялы», молодежный чемпионат мира. Это нормально, ведь у нас шесть комментаторов.

- Кто они?

- Виталий Магранов, Александр Кузмак, Андрей Голованов, Олег Мосалев, Владимир Дехтярев и я. Работать будем 10 матчей в неделю. Это примерно тот же объем, как несколько лет назад, когда НХЛ показывали на Viasat. И не забывайте об обзорах. Передача NHL On The Fly будет выходить в районе 19:00 в каждый игровой день.



