Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ярдормост» требует с «Шинника» 94 миллиона рублей

Николай Роганов
Комментарии

Государственное предприятие «Ярдормост» подало в арбитражный суд Ярославской области два заявления о взыскании с футбольного клуба «Шинник» 94 миллионов рублей. Генеральный директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов пояснил ЯРНОВОСТЯМ, что за «Шинником» «числятся долги».

По информации РАПСИ, требование «Ярдормоста» к «Шиннику» на сумму 32,4 млн. оставлено без движения до 10 ноября, а дата рассмотрения заявления на сумму 61,1 млн. пока не определена.

Отметим, что ранее с заявлениями о признании ФК «Шинник» банкротом в областной арбитражный суд обращались предприниматель Евгений Мухин и экс-генеральный директор футбольного клуба Александр Рожнов. Два производства по заявлениям Рожнова прекращены, а весной 2016 года ему был выплачен долг в размере 3,2 миллиона рублей. Рассмотрение заявления Евгения Мухина в арбитражном суде назначено на 22 ноября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ярдормост» требует с «Шинника» 94 миллиона рублейГосударственное предприятие «Ярдормост» подало в арбитражный суд Ярославской области два заявления о взыскании с футбольного клуба «Шинник» 94 миллионов рублей. Генеральный директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов пояснил ЯРНОВОСТЯМ, что за «Шинником» «числятся долги».«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик»Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шинника».Покер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылетаПокер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылетаSovsport.ru рассказывает о главных событиях 14-го тура второго по значимости футбольного дивизиона России.Франк Веркаутерен: Я доволен результатом и тем, как мы сыграли против «Шинника»Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Шинником» (2:0).«Крылья Советов» обыграли «Шинник» в Кубке России«Шинник» дома уступил «Крыльям Советов» (0:2) в 1/16 финала Кубка России.Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилосьСтарший тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от «Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его подопечных в этой игре не получилось ничего.«Изгоняйте бесов из клуба». Как «Кубань» уступила «Шиннику»«Изгоняйте бесов из клуба». Как «Кубань» уступила «Шиннику»«Кубань» вновь проиграла, а ее болельщики устроили во время матча акцию протеста против руководства клуба.«Кубань» дома уступила «Шиннику»Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».Йованович и Панченко вошли в символическую сборную тура в ФНЛФутбольная национальная лига опубликовала символическую сборную по итогам матчей 12-го тура первенства.Евгений Перевертайло: Игра с «Шинником» носила мобильный характерГлавный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло положительно оценил игру с «Шинником» (1:1) в одиннадцатом туре ФНЛ.Александр Побегалов: Работы у нас непочатый крайГлавный тренер «Шинника» Александр Побегалов подвел итог ничейного матча с «Сибирью» (1:1) в одиннадцатом туре ФНЛ.«Сибирь» и «Шинник» разошлись миром в 11-м туре ФНЛ«Сибирь» сыграла вничью с ярославским «Шинником» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).Перед шедеврами «Спартак» не устоял. Пять главных событий 10-го тура ФНЛПеред шедеврами «Спартак» не устоял. Пять главных событий 10-го тура ФНЛSovsport.ru рассказывает о самых интересных событиях второго по силе футбольного дивизиона страны.«Шинник» обыграл «Химки»«Шинник» дома обыграл «Химки» (2:0) в десятом туре ФНЛ.«Спартак» летит в Хабаровск. Главные итоги 1/32 финала Кубка России«Спартак» летит в Хабаровск. Главные итоги 1/32 финала Кубка РоссииSovsport.ru – о том, что происходило в матчах 1/32 финала Кубка России и о том, что будет в 1/16 финала.Гендиректор «Шинника»: Клуб погасил задолженности перед игроками за три месяцаГенеральный директор «Шинника» Валерий Фролов рассказал о ситуации с выплатой задолженностей по зарплатам футболистов.«СКА-Хабаровск» и «Шинник» голов друг другу не забили«СКА-Хабаровск» на своем поле не смог обыграть ярославский «Шинник» в рамках девятого тура ФНЛ. Игра завершилась нулевой ничьей.Александр Побегалов: В «Шиннике» началось частичное погашение долгов по зарплатеГлавный тренер «Шинника» Александр Побегалов сообщил, что еще не встречался с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, но выплата долгов по зарплате в клубе уже началась.Защитник «Тосно» Константин Гарбуз: «Шинник» с самого начала отошел назад и ждал момента для контратакЗащитник «Тосно» Константин Гарбуз поделился впечатлениями от матча седьмого тура первенства ФНЛ против «Шинника» (0:0).«Тосно» и «Шинник» сыграли вничью в Великом НовгородеВ матче седьмого тура первенства ФНЛ «Тосно» в Великом Новгороде сыграло вничью с ярославским «Шинником» - 0:0.

Шинник
Шинниккалендарьстатистика

Cпецпредложение