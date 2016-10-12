«Ярдормост» требует с «Шинника» 94 миллиона рублей

Государственное предприятие «Ярдормост» подало в арбитражный суд Ярославской области два заявления о взыскании с футбольного клуба «Шинник» 94 миллионов рублей. Генеральный директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов пояснил ЯРНОВОСТЯМ, что за «Шинником» «числятся долги».

По информации РАПСИ, требование «Ярдормоста» к «Шиннику» на сумму 32,4 млн. оставлено без движения до 10 ноября, а дата рассмотрения заявления на сумму 61,1 млн. пока не определена.

Отметим, что ранее с заявлениями о признании ФК «Шинник» банкротом в областной арбитражный суд обращались предприниматель Евгений Мухин и экс-генеральный директор футбольного клуба Александр Рожнов. Два производства по заявлениям Рожнова прекращены, а весной 2016 года ему был выплачен долг в размере 3,2 миллиона рублей. Рассмотрение заявления Евгения Мухина в арбитражном суде назначено на 22 ноября.