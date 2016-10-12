Юниорская сборная России готовится к матчам с Чехией

Юниорская сборная России проводит в эти дни сбор в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к выставочным матчам с Чехией.

В расписании сбора – тренировки в зале и на льду, а также теоретические занятия.

Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Голубовичем вызвал на сбор 22 игрока:

вратари: Димитрий Райко, Шамиль Шмаков;

защитники: Михаил Козлов, Евгений Калабушкин, Даниил Баринов, Александр Ляхов, Семен Переляев, Даниил Егоров, Александр Ковырин;

нападающие: Булат Шафигуллин, Даниил Лобанов, Иван Муранов, Разат Тимиров, Николай Коваленко, Тимур Шарифьянов, Матвей Заседа, Никита Шашков, Леонид Николенко, Максим Марушев, Егор Кузьменко, Никита Аноховский, Кирилл Попов.

Напомним, матчи Чехия – Россия пройдут 15 и 16 октября в Пршибраме.

Добавим, что юниорский чемпионат мира пройдет 13-23 апреля в Словакии.