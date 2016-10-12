В «Битце» пройдет благотворительный забег «Добрый Грязный Трейл».

29 октября 2016 года в 10:00 в московской зоне отдыха «Битца» состоится благотворительный забег по пересеченной местности под названием «Добрый Грязный Трейл».

В названии присутствует слово «добрый», потому что все средства, собранные на нем, будут перечислены на программы помощи для детей с синдромом Дауна, а «грязный» - потому что трасса будет пролегать не по асфальту, а по осеннему лесу, что добавит участникам сильных ощущений и ярких эмоций.



Организатор мероприятия - благотворительный фонд «Даунсайд Ап». Трейл пройдет в рамках проекта «Спорт во благо». Первый «Добрый Грязный Трейл» был организован в прошлом году. Восторженные отзывы участников и успех мероприятия показал, что это очень востребованный формат.

Участников ждут дистанции на любой вкус: 500 м – для малышей 2-5 лет, 1 км – для подростков 6-13 лет, 3 км - для юношей и девушек 14-17 лет, 3 км, 7 км, 14 км – для взрослых. Также, впервые можно будет попробовать свои силы в настоящей полумарафонской дистанции – 21 км.

Организаторы постарались максимально облегчить участие в забеге: для бегунов организованы быстрая регистрация, непростая, но очень живописная трасса, теплые раздевалки, вкусная каша из полевой кухни и горячий чай, а также розыгрыш призов от партнеров и медаль каждому участнику. А лля самых маленьких участников и болельщиков «Доброго Грязного Трейла» запланирована развлекательная программа – они смогут отправиться в Город Супергероев с охотниками за приключениями из театра «Чудо - Всюду».

Вместе со всеми на старт в этот день также выйдут дети и подростки с синдромом Дауна, своим примером доказывающие, что ограниченные возможности могут быть безграничными. И именно они и их семьи будут встречать участников на финише, чтобы лично поблагодарить их и вручить награду.

Регистрация участников пройдет до 27 октября на www.sportvoblago.ru

Официальный информационный партнер мероприятия - газета «Советский спорт». Призы для победителей и призеров приготовил «Экипировочный центр Александра Легкова».