В «Битце» пройдет благотворительный забег «Добрый Грязный Трейл».
29 октября 2016 года в 10:00 в московской зоне отдыха «Битца» состоится благотворительный забег по пересеченной местности под названием «Добрый Грязный Трейл».
В названии присутствует слово «добрый», потому
что все средства, собранные на нем, будут перечислены на программы помощи для
детей с синдромом Дауна, а «грязный» - потому что трасса будет пролегать не по
асфальту, а по осеннему лесу, что добавит участникам сильных ощущений и ярких
эмоций.
Организатор мероприятия - благотворительный фонд «Даунсайд
Ап». Трейл пройдет в рамках проекта «Спорт во благо». Первый «Добрый Грязный
Трейл» был организован в прошлом году. Восторженные отзывы участников и успех
мероприятия показал, что это очень востребованный формат.
Участников ждут дистанции на любой вкус: 500 м – для малышей
2-5 лет, 1 км – для подростков 6-13 лет, 3 км - для юношей и девушек 14-17 лет,
3 км, 7 км, 14 км – для взрослых. Также, впервые можно будет попробовать свои
силы в настоящей полумарафонской дистанции – 21 км.
Организаторы постарались максимально облегчить участие в
забеге: для бегунов организованы быстрая
регистрация, непростая, но очень живописная трасса, теплые раздевалки, вкусная
каша из полевой кухни и горячий чай, а также розыгрыш призов от партнеров и медаль каждому
участнику. А лля самых маленьких участников и болельщиков «Доброго Грязного
Трейла» запланирована развлекательная программа – они смогут отправиться в
Город Супергероев с охотниками за приключениями из театра «Чудо -
Всюду».
Вместе со всеми на старт в этот день также выйдут дети и
подростки с синдромом Дауна, своим примером доказывающие, что ограниченные
возможности могут быть безграничными. И именно они и их семьи будут встречать
участников на финише, чтобы лично поблагодарить их и вручить награду.
Регистрация участников пройдет до 27 октября на www.sportvoblago.ru
Официальный информационный партнер мероприятия - газета
«Советский спорт». Призы для победителей и призеров приготовил «Экипировочный
центр Александра Легкова».