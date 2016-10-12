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Вячеслав Колосков: Место сборной в рейтинге ФИФА - абсолютно незначительный показатель, который никому не интересен

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о месте сборной России в обновленном рейтинге ФИФА, который вскоре будет опубликован. Он считает, что этот показатель не имеет большого значения.

«Место сборной в рейтинге ФИФА - это абсолютно незначительный показатель, никому не интересен, кроме тех людей, которые статистикой занимаются. Он ничего не значит, сыграем две игры удачно - поднимемся на 20-е место. Реальная сила сборной команды оценивается по выступлениям на чемпионатах Европы и чемпионатах мира, все остальное так, для прессы, для узкого обсуждения, но никакого реального значения не имеет. Этот показатель более-менее объективный, но ничего не говорит», - приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Как сообщает Football-rankings.info, cборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. По информации источника, обновленная версия рейтинга будет опубликована 20 октября.

Также сообщается, что на конец сентября коллектив Станислава Черчесова уже покинул топ-50 рейтинга. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься еще ниже в новой версии рейтинга.

До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА  было 40-е место в 1998 году. В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место.

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