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Спортом лучше всего заниматься с пяти до шести вечера

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Американские ученые определили оптимальное время суток для занятий спортом.

По мнению исследователей, наиболее полезной будет тренировка с 17 до 18 часов. 

Исследование проводили ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе. Оптимальное время было определено с учетом температуры тела и других физиологических параметров. Они утверждают, что тренировка после рабочего может помочь снять стресс. В качестве аргумента ученые также приводят тот факт, что 80% рекордов на Олимпиадах установлены после обеда. 

Также ученые отмечают, что спать лучше всего ложиться в 22.00 или 23.00. Кроме того, британские ученые считают, что период с семи до восьми утра – идеальное время для занятий сексом, а с восьми до девяти утра – для решения сложных задач в профессиональной сфере. 

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