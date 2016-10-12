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Джанни Инфантино: В ФИФА обсуждалась возможность переименования организации

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  CNNКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проектах реформ, которые могут быть проведены в организации.

- Идея переименования ФИФА в рамках продвижения ее нового образа в итоге была отвергнута из-за того значения, каким обладает это название в мире.

В вопросе об обеспечении безопасности на ЧМ-2018 были даны необходимые гарантии Российским футбольным союзом и российскими властями. Это будет праздник, футбольная вечеринка.

Россия, безусловно, тоже понимает, что центр внимания всего мира сосредоточен на стране и чемпионат мира по футболу даст ей возможность показать себя в ином свете, - заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2015 года.

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