Valve покажет серию документальных фильмов о командах по Dota 2

Компания Valve анонсировала серию документальных фильмов «True Sight» о новых составах команд по Dota 2 перед Boston Major.

Фильмы будут доступны всем обладателям сезонного пропуска Battle Pass в клиенте игры.



В первой серии покажут становление коллективов Evil Geniuses и fnatic. Фильм будет повторяться каждые два часа в течение суток в клиенте игры. Обладатели Battle Pass смогут приглашать других пользователей во время прямой трансляции.





Boston Major пройдет в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.



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