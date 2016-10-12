В окружении Федора Емельяненко опровергли новость о нападении на его дочь
В СМИ появилась информация об избиении и последующей госпитализации дочери российского бойца ММА Федора Емельяненко. Источники, близкие к спортсмену, опровергают эти данные.
Как сообщает сайт телеканала «Рен
ТВ», в ближайшем окружении Федора Емельяненко сообщения
о нападении на дочь спортсмена назвали выдумкой журналистов.
Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском
институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую
зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались
отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил о том, что
дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом
издание сообщало, что девочке девять лет.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном
боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана
Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны
чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной
общественности, напротив, высказалась в его защиту.