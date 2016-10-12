В окружении Федора Емельяненко опровергли новость о нападении на его дочь

В СМИ появилась информация об избиении и последующей госпитализации дочери российского бойца ММА Федора Емельяненко. Источники, близкие к спортсмену, опровергают эти данные.

Как сообщает сайт телеканала «Рен ТВ», в ближайшем окружении Федора Емельяненко сообщения о нападении на дочь спортсмена назвали выдумкой журналистов.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом издание сообщало, что девочке девять лет.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.