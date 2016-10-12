Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки0 : 2Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Адриан Муту стал генменеджером «Динамо»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Комментарии

Бывший нападающий «Челси», «Ювентуса» и сборной Румынии Адриан Муту занял пост генерального менеджера бухарестского «Динамо».

Муту в качестве игрока выступал за «Динамо» на протяжении двух сезонов и стал в его составе чемпионом Румынии в сезоне-1999/00. 

- Очень рад, что Муту теперь с нами. Уверен, его международный опыт в футболе выведет наш клуб на новый уровень как внутри страны, так и в еврокубках, - заявил главный акционер «Динамо» Йонуц Негоицэ.

В мае 2016 года Адриан Муту объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был «Тыргу Муреш».

- Для меня большая честь дебютировать в новой для себя и такой важной роли, я благодарен Динамо и надеюсь оправдать доверие, — цитирует Муту официальный сайт бухарестского клуба.

Адриан Муту забил 33 мяча в 73 матчах за сборную Румынии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хорватский защитник Пульич перешел в «Томь»«Томь» подписала контракт с центральным защитником Анте Пульичем. Ранее хорват выступал за бухарестское «Динамо».Адриан Муту завершил карьеру игрокаБывший нападающий «Челси» и сборной Румынии Адриан Муту объявил о завершении спортивной карьеры.Джанни Инфантино: Хотел бы выразить соболезнования семье и друзьям Патрика ЭкенгаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника бухарестского «Динамо» Патрика Экенга Экенга.Финал Кубка Румынии отложен на неделю из-за смерти ЭкенгаФедерация футбола Румынии приняла решение отложить на одну неделю проведение финала Кубка страны после смерти камерунского полузащитника бухарестского «Динамо» Патрика Экенга Экенга.Полузащитник бухарестского «Динамо» Экенг умер в больницеКамерунский полузащитник «Динамо» из Бухареста Патрик Экенг Экенг умер в больнице после потери сознания во время матча чемпионата Румынии против «Вииторула» из Констанцы, сообщает Digi Sport.Полузащитник бухарестского «Динамо» Экенг потерял сознание во время матча и находится в реанимацииМатч десятого тура чемпионата Румынии между «Динамо» (Бухарест) и «Вииторулом» был омрачен неприятным инцидентом. Во время игры упал и потерял сознание полузащитник динамовцев камерунец Патрик Экенг.ЦСКА и «Динамо» интересуются румынским защитникомЗащитник бухарестского «Динамо» Стелиано Филип привлек внимание российских клубов, утверждает Digisport.ro.«Урал» сыграл вничью с бухарестским «Динамо», Асеведо умышленно не реализовал пенальтиТоварищеский матч между «Уралом» и румынским «Динамо» из Бухареста завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Муту стал игроком «Тыгру Муреш»Известный румынский нападающий Адриан Муту стали игроком местного клуба «Тыгру Муреш». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Урал» сыграет с «Тосно» и «Динамо» (Бухарест) на первом кипрском сбореЕкатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте опубликовал расписание товарищеских игр в рамках первого сбора, который пройдет на Кипре в Ларнаке.«Урал» на Кипре сыграет с бухарестским «Динамо»Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло должен нападающему Федору Смолову поход в ресторан.Адриан Муту: Моуринью закончился как тренерБывший форвард «Челси» Адриан Муту раскритиковал главного тренера «синих» Жозе Моуринью.Адриан Муту: Ибрагимович проснулся и сказал, что ему приснилось будто Криштиану Роналду лучше негоЭкс-нападающий «Ювентуса» Адриан Муту выразил восхищение трудолюбием Залатана Ибрагимовича, отметив, что считает шведа самым талантливым футболистом из тех, с кем румынскому форварду приходилось играть вместе.Матч между бухарестскими «Динамо» и «Стяуа» был остановлен из-за попадания файера во вратаряГедрюс Арлаускис пострадал из-за пиротехники.Роман Шишкин: С «Динамо» было непросто, но если не тяжело, это не сборыЗащитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал победу над «Динамо» из Бухареста (1:0) в контрольном матче на сборе в Марбелье.Миодраг Божович: Могли забить «Динамо» больше головГлавный тренер «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал контрольный матч с «Динамо» из Бухареста (1:0) на сборе в Марбелье.«Терек» отдал Грозава в аренду в «Динамо»Грозненский «Терек» отдал в аренду бухарестскому «Динамо» полузащитника Георге Грозава, сообщает официальный сайт грозненской команды.«Ювентусу» не придется платить «Челси» за переход МутуСпортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил иск «Челси» по поводу перехода румынского нападающего Адриана Муту. Об этом сообщил официальный сайт «Ювентуса».УЕФА расследует обстоятельства предположительно договорного матча «Лацио» - «Динамо»УЕФА проведет расследование скандальных обстоятельств матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между бухарестским «Динамо» и римским «Лацио», который состоялся в 2007 году.Бывший акционер бухарестского «Динамо» заявил, что команда сыграла договорной матч с «Лацио»Бывший акционер ФК «Динамо» (Бухарест) сказал, что матч румынского клуба в квалификации Лиги чемпионов против «Лацио» в 2007 году был договорным.

Динамо Бух
Динамо Бухкалендарьстатистика
Адриан Муту
Адриан Мутувсе новости

Cпецпредложение