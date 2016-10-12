Адриан Муту стал генменеджером «Динамо»

Бывший нападающий «Челси», «Ювентуса» и сборной Румынии Адриан Муту занял пост генерального менеджера бухарестского «Динамо».

Муту в качестве игрока выступал за «Динамо» на протяжении двух сезонов и стал в его составе чемпионом Румынии в сезоне-1999/00.

- Очень рад, что Муту теперь с нами. Уверен, его международный опыт в футболе выведет наш клуб на новый уровень как внутри страны, так и в еврокубках, - заявил главный акционер «Динамо» Йонуц Негоицэ.

В мае 2016 года Адриан Муту объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был «Тыргу Муреш».

- Для меня большая честь дебютировать в новой для себя и такой важной роли, я благодарен Динамо и надеюсь оправдать доверие, — цитирует Муту официальный сайт бухарестского клуба.

Адриан Муту забил 33 мяча в 73 матчах за сборную Румынии.

