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Тина Канделаки может стать вице-премьером по спорту

Максим Кравченко
Источник:  «Говорит Москва»Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки входит в число кандидатов на пост вице-премьера по спорту. Такая информация поступила от источника в правительстве РФ.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», кандидатура Канделаки не является единственной. При этом других кандидатов на должность вице-премьера правительства, курирующего спорт, источник назвать не смог.

Напомним, накануне стало известно, что министерство спорта может быть ликвидировано. При этом в структуре правительства может появиться новое ведомство, которое объединит функции Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.

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