Тина Канделаки может стать вице-премьером по спорту
Генеральный
продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки входит в число кандидатов на пост
вице-премьера по спорту. Такая информация поступила от источника в
правительстве РФ.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», кандидатура
Канделаки не является единственной. При этом других кандидатов на должность
вице-премьера правительства, курирующего спорт, источник назвать не смог.
Напомним, накануне стало известно, что министерство спорта может
быть ликвидировано. При этом в структуре правительства может появиться новое
ведомство, которое объединит функции Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.
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