Хосе Азеведо станет новым генменеджером «Катюши-Альпецин»
Начиная с 2017 года Хосе Азеведо будет руководить командой Мирового тура «Катюша-Альпецин».
В настоящий момент португалец Хосе Азеведо является спортивным директором команды. Он станет приемником легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова, который остается в команде и будет заниматься вопросами спонсорства.
- Для меня честь стать последователем Екимова. Он уже наметил дня меня путь, что облегчит мою задачу по сравнению с тем, какую работу проделал Вячеслав за последние годы. Он многое сделал после перехода Катюши из национальной команды в успешный международный проект. Я буду рад, если я смогу сделать столько же, сколько сделал Екимов. Я также намерен продолжить свою работу в качестве спортивного директора при подготовке к соревнованиям в следующем сезоне, - заявил Хосе Азеведо.
- Это были сложные
несколько лет. Последние четыре сезона я вкладывал всю свою энергию в команду и
горжусь результатами. Команда завоевала призовые места в таких гонках как
Милан–Сан-Ремо, Тур Фландрии,
Тур Ломбардии,
Ваттенфол Сиклассикс, Гран при Веси Франс – Плоэ, Тур Швейцарии, Тур де Романди, Тур Каталонии, Тур Страны Баско
«Катюша» трансформировала