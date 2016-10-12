Выступление российских боксеров на Олимпиаде-2016 признано удовлетворительным

Федерация бокса России признала удовлетворительным результат сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де- Жанейро.

- Мы признали выступление удовлетворительным, - заявил президент Федерации бокса России Борис Иванюженков.

Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома ФБР. В частности, на мероприятии были заслушаны доклады бывшего главного тренера национальной команды Александра Лебзяка и главного тренера женской сборной Виктора Лисицына.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую (Евгений Тищенко и итогам скандального боя с Василием Левитом), одну серебряную и две бронзовые медали. Еще одну бронзу завоевала Анастасия Белякова.