Выступление российских боксеров на Олимпиаде-2016 признано удовлетворительным
Федерация бокса России признала удовлетворительным результат сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де- Жанейро.
- Мы признали выступление удовлетворительным, - заявил президент Федерации бокса России Борис Иванюженков.
Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома ФБР. В частности, на мероприятии были заслушаны доклады бывшего главного тренера национальной команды Александра Лебзяка и главного тренера женской сборной Виктора Лисицына.
Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую (Евгений Тищенко и итогам скандального боя с Василием Левитом), одну серебряную и две бронзовые медали. Еще одну бронзу завоевала Анастасия Белякова.
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