Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки0 : 2Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Выступление российских боксеров на Олимпиаде-2016 признано удовлетворительным

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Федерация бокса России признала удовлетворительным результат сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де- Жанейро.

- Мы признали выступление удовлетворительным, - заявил президент Федерации бокса России Борис Иванюженков.

Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома ФБР. В частности, на мероприятии были заслушаны доклады бывшего главного тренера национальной команды Александра Лебзяка и главного тренера женской сборной Виктора Лисицына.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую (Евгений Тищенко и итогам скандального боя с Василием Левитом), одну серебряную и две бронзовые медали. Еще одну бронзу завоевала Анастасия Белякова.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Казахстанский штангист Уланов получил бронзу Олимпиады в Рио после дисквалификации румына СинкраянаРумынский тяжелоатлет Габриэль Синкраян был лишен бронзовой медали летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Его медаль теперь достанется Денису Уланову из Казахстана.«Теодосич – мой лучший друг». Вице-чемпион Рио готов вести «Зенит» в Евролигу«Теодосич – мой лучший друг». Вице-чемпион Рио готов вести «Зенит» в ЕвролигуЗащитник «Зенита» Стефан Маркович – об уходе из сборной Сербии в 28 лет, финале Олимпиады и борьбе с ЦСКА за чемпионство.Михаил Дегтярев: Уголовная ответственность за допинг будет принята Госдумой в осеннюю сессиюПредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга, будут приняты во время осенней сессии Госдумы РФ.Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомНаталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.Пловец Лохте обручился со звездой PlayboуШестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте обручился со звездой Playboy Кайлой Рей Рид.Наталья Воробьева: Я теперь завидная невестаНаталья Воробьева: Я теперь завидная невестаОлимпийская чемпионка-2012 и призер Олимпиады-2016 Наталья Воробьева дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Обама освободил американских олимпийцев от уплаты налогов на призовыеПрезидент США Барак Обама подписал закон, который освобождает американских спортсменов от уплаты налога за призовые, которые были им выплачены за олимпийские медали.Наталья Воробьева: Теперь у меня есть квартира в МахачкалеСеребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева рассказала о подарке, который получила от руководства республики Дагестан.Наталья Воробьева: Никаких извинений со стороны Мамиашвили не последовалоСеребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева высказалась о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.Российские боксеры – в центре скандалаРоссийские боксеры – в центре скандалаАИБА отстранила от работы 36 судей, которые обслуживали Игры-2016. Самые спорные решения были приняты в боях с участием россиян.Канадца допустили до ОИ-2016, несмотря на положительную пробу на кокаинКанадский спортсмен в прыжках с шестом Шон Барбери был допущен до участи в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, несмотря на положительную пробу на кокаинБарак Обама: В МОК, как и в ФИФА, решения сфабрикованыПрезидент США Барак Обама считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не всегда честен в своих решениях. В частности, президент отметил, что летняя Олимпиада-2016 года должна была пройти в Чикаго.Бал олимпийцев состоится 1 декабря в Москве1 декабря в Москве состоится очередной Бал олимпийцев России, на котором будут чествовать чемпионов и призеров Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Рогозин: Нужно закрепить успех женской сборной России и поднять мужской гандболЗаместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин сообщил, что главными задачами федерации является закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также поднятие уровня мужского гандбола в стране.Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программыОлимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике»«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике»«Советский спорт» разбирается, как российской тяжелой атлетике жить дальше.«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин – об отлучении России от Олимпиады и борьбе с допингом.Евгений Тищенко: Из-за боя с Левитом мне написали столько гадостей, что было невозможно терпетьОлимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 российский тяжеловес Евгений Тищенко прокомментировал свое скандальное высказывание о жителях Казахстана.Президент МОК: Не понимаю, почему российские спортсмены подверглись санкциям на ОИ-2016Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что до сих пор не понимает, почему российские атлеты подверглись санкциям на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх.Геннадий Шипулин: В новый олимпийский цикл нужно входить с молодыми отечественными специалистамиГлавный тренер «Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин считает, что в новом олимпийском цикле в тренерском штабе мужской сборной России должны работать молодые российские специалисты.

Евгений Тищенко
Евгений Тищенковсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016

Cпецпредложение