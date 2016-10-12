Виктор Скрипник: В «Вердере» ждут меня обратно на другую должность

Бывший главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник сказал, что не держит зла на руководство немецкого клуба за свое увольнение. Кроме того, он рассказал, что намерен вернуться в клуб на другую должность.

«Уход из «Вердера» — это мое с руководством обоюдное решение, ведь на первом месте всегда стоит клуб, а потом уже тренер. «Вердеру» нужна была встряска, чтобы команда начала добывать положительные результаты.

У меня еще есть действующий контракт с «Вердером» на два года. Я могу туда вернуться на любую должность, но пока нахожусь в отпуске. Со всеми в клубе у меня остались хорошие отношения. Все ждут меня обратно, чтобы я и дальше работал в Бремене.

Причины увольнения? Результаты были плохими — всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но у меня нет никакой обиды, это нормально. Это спорт и футбол», - приводит слова Скрипника Sport Arena.

Напомним, что Виктор Скрипник покинул пост главного тренера «Вердера» после неудачного старта сезона. И.о. главного тренера «Вердера» назначен наставник молодежной команды Александер Нури. На данный момент команда занимает 15-е место в чемпионате Германии, имея в активе четыре очка в шести матчах.