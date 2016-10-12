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Леннокс Льюис: Фьюри нуждается в срочной помощи, и мы должны ее оказать

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис поддержал соотечественника Тайсона Фьюри.

- Он нуждается в срочной помощи, в этом нет сомнений, и мы должны ему помочь. Он не проигрывал в ринге, но побил сам себя за его пределами.

Надеюсь, он не совершает большую ошибку. Тайсон должен решить свои проблемы как можно скорее, шаг за шагом, и затем вернуться в ринг, чтобы защитить свои титулы, - заявил Льюис.

Напомним, в ближайшее время Тайсон Фьюри может отказаться от чемпионского пояса WBO. Пока он удерживает в своих руках также пояс WBA. Боксер проходит курс лечения от депрессии. Ожидается, что он может вернуться на ринг только в следующем году.

В сентября стало известно о том, что Тайсон сдал положительный допинг-тест на кокаин.


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