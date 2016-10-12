Экс-тренер сборной Англии Макларен возглавил «Дерби»

Клуб английского чемпионшипа «Дерби Каунти» объявил имя нового главного тренера. На эту должность был назначен Стив Макларен.

Как сообщает официальный сайт клуба, 55-летний специалист подписал контракт до конца нынешнего сезона. Ранее он уже работал в клубе. В 1995-1999 годах он был помощником главного тренера, а в 2013-2015 годах он был главным тренером и довел команду до финала плей-офф за выход в АПЛ, где они уступили «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1).

Также Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», помощником, а затем и главным тренером сборной Англии. Работал главным тренером «Мидлсбро», «Твенте», «Вольфсбурга», «Ноттингема» и «Ньюкасла».

«Дерби» занимает 20-е место в чемпионшипе, имея в активе десять очков в 11 матчах. От зоны вылета «баранов» отделяет два очка.