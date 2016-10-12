Экс-тренер сборной Англии Макларен возглавил «Дерби»
Клуб английского чемпионшипа «Дерби Каунти» объявил имя нового
главного тренера. На эту должность был назначен Стив Макларен.
Как сообщает официальный сайт клуба, 55-летний специалист подписал
контракт до конца нынешнего сезона. Ранее он уже работал в клубе. В 1995-1999
годах он был помощником главного тренера, а в 2013-2015 годах он был главным тренером
и довел команду до финала плей-офф за выход в АПЛ, где они уступили «Куинз Парк
Рейнджерс» (0:1).
Также Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер
Юнайтед», помощником, а затем и главным тренером сборной Англии. Работал
главным тренером «Мидлсбро», «Твенте», «Вольфсбурга», «Ноттингема» и «Ньюкасла».
«Дерби» занимает 20-е место в чемпионшипе, имея в активе десять
очков в 11 матчах. От зоны вылета «баранов» отделяет два очка.