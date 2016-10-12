Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Москве или Екатеринбурге

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал предположительную дату и место проведения поединка Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.

- В качестве места проведения боя Поветкин — Стиверн мы сейчас рассматриваем два варианта: либо Москва, либо Екатеринбург. Это точно будет другая дата, потому что Саша по алгоритму подготовки не успевает «подвестись» к 3 декабря. Вероятнее всего, бой будет в районе 17-го числа, - рассказал Рябинский.

Напомним, обладатель чемпионского пояса WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в июле победил соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер в этом бою порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.

WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017 года. Таким образом, Поветкин и Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона.

3 декабря в Москве чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев сразится с молодым соотечественником Муратом Гассиевым.

