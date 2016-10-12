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Пресс-служба МВД: У нас нет информации о дочери Федора Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Пресс-служба МВД не подтвердила информацию о нападении на дочь известного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.

«У нас нет информации по этому вопросу. Подтвердить информацию, которая поступает из СМИ, мы не можем», - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, что в СМИ сегодня появилась информацию об избиении 9-летней дочки Федора Емельяненко, которая сейчас якобы находится в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. В справочной службе НИИ «Советскому спорту» сообщили, что у них есть пациентка Мария Емельяненко. При этом сотрудники НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью российского бойца ММА Федора Емельяненко.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом издание сообщало, что девочке девять лет. Отметим, что дочь Федора, Мария - 1999 года рождения.

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