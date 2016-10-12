Тренер Емельяненко: Ничего не могу сказать о нападении на дочь Федора
Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов
прокомментировал новость о нападении на дочь спортсмена. Он сказал, что ничего
не знает об этом.
«Федор продолжает пахать на сборах в Старом Осколе вместе с
национальной командой, работает наравне со всеми. Я слышал про эти новости, но
ничего про это сказать не могу, он продолжает тренироваться», - цитирует
Воронова ТАСС.
Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.
До этого «Московский комсомолец» сообщил о том,
что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При
этом издание сообщало, что девочке девять лет.
Позднее на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась
информация, что в окружении Федора Емельяненко опровергли новость об избиении
дочери спортсмена.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном
боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана
Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны
чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной
общественности, напротив, высказалась в его защиту.