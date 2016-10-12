Тренер Емельяненко: Ничего не могу сказать о нападении на дочь Федора

Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал новость о нападении на дочь спортсмена. Он сказал, что ничего не знает об этом.

«Федор продолжает пахать на сборах в Старом Осколе вместе с национальной командой, работает наравне со всеми. Я слышал про эти новости, но ничего про это сказать не могу, он продолжает тренироваться», - цитирует Воронова ТАСС.



Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом издание сообщало, что девочке девять лет.

Позднее на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась информация, что в окружении Федора Емельяненко опровергли новость об избиении дочери спортсмена.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.