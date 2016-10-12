«Зенит» пригласил TNS для определения стоимости билетов на новый стадион
«Зенит» привлек компанию TNS для определения цен билетов и абонементов на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».
TNS проведет социологическое исследование среди разных групп болельщиков, по итогам которого будет вынесено решение о стоимости билетов на матчи петербургского клуба.
Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Вместимость арены составит 67800 мест.
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