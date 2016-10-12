Гвардиола запретил игрокам «Манчестер Сити» пользоваться интернетом на базе клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о том, почему главный тренер команды Хосеп Гвардиола запретил футболистам пользоваться мобильными устройствами на базе клуба.

- Однажды Гвардиола зашел в массажный кабинет и увидел, как один из моих товарищей по команде, не знаю, кто это был, смотрел что-то в своем телефоне во время процедуры. Может быть, это ему не понравилось. С тех пор у нас нет доступа к интернету на базе клуба, - рассказал Агуэро.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом текущего года.

В данный момент «горожане» занимают первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на одно очко.

