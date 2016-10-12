Власти Чечни готовы помочь в поимке тех, кто мог напасть на дочь Федора Емельяненко

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал новость о вероятном нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Он сказал, что власти Чечни при необходимости готовы помочь найти виновников случившегося.

Тапаев считает, что дана ситуация не связана с высказываниями Емельяненко по поводу детских боев в Грозном с участием сыновей Рамзана Кадырова.

«Не думаю, что нападение связано с данной ситуацией, потому что ни один нормальный, адекватный человек никогда к девушке не будет применять грубую силу. Думаю, что это совпадение, которое произошло не вовремя, неприятный инцидент.

Мы со своей стороны, если у нас появится какая-то возможность узнать, понять, разобраться в этой ситуации, мы, конечно же, подключимся. Это недопустимый поступок», - цитирует Тапаева радиостанция «Говорит Москва».

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом издание сообщало, что девочке девять лет.

Позднее на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась информация, что в окружении Федора Емельяненко опровергли новость об избиении дочери спортсмена.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.