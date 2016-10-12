Власти Чечни готовы помочь в поимке тех, кто мог напасть на дочь Федора Емельяненко
Председатель
Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал новость о
вероятном нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Он сказал,
что власти Чечни при необходимости готовы помочь найти виновников случившегося.
Тапаев
считает, что дана ситуация не связана с высказываниями Емельяненко по поводу
детских боев в Грозном с участием сыновей Рамзана Кадырова.
«Не
думаю, что нападение связано с данной ситуацией, потому что ни один нормальный,
адекватный человек никогда к девушке не будет применять грубую силу. Думаю, что
это совпадение, которое произошло не вовремя, неприятный инцидент.
Мы со своей стороны, если у нас появится
какая-то возможность узнать, понять, разобраться в этой ситуации, мы, конечно
же, подключимся. Это недопустимый поступок», - цитирует Тапаева радиостанция
«Говорит Москва».
Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском
институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую
зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались
отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.
До этого «Московский комсомолец» сообщил о том,
что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При
этом издание сообщало, что девочке девять лет.
Позднее на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась
информация, что в окружении Федора Емельяненко опровергли новость об избиении
дочери спортсмена.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном
боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана
Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны
чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной
общественности, напротив, высказалась в его защиту.