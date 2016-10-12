Андрей Рябинский: Напавших на дочь Емельяненко нужно обязательно найти. Это полный беспредел

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о предположительном нападении неизвестных на дочь Федора Емельяненко.

«Если это правда, это какой-то пипец!!! Этих людей надо обязательно найти! Это полный беспредел, конечно! Если хоть что-то нужно, любая помощь с нашей стороны!», - написал Рябинский в своем твиттере.

Если это правда, это какой-то пипец!!! Этих людей надо обязательно найти! Это запределье! https://t.co/uqIe9YIewa — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 12 октября 2016 г.

Это полный беспредел, конечно! Если хоть что-то нужно, любая помощь с нашей стороны! https://t.co/ItIPDAaJCD — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 12 октября 2016 г.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко, 1999 года рождения. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным. При этом издание сообщало, что девочке девять лет.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.