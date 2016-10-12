Маурисио на один день стал таксистом в рамках благотворительного проекта

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда».

По условиям проекта, Маурисио на один день стал таксистом и совершил пять поездок. Пассажирами стали победители клубного конкурса.

- Было очень приятно и хорошо. Я стал на один день таксистом и узнал город еще лучше. Если что-то понадобится снова, я с удовольствием сделаю все, что от меня требуется, потому что даже небольшие усилия помогут тем, кто в этом нуждается. Это для меня новый опыт, который запомнится на всю жизнь, - приводит слова Маурисио официальный сайт «Зенита».

Напомним, благотворительный проект проводился для сбора денежных средств 16-летней Ангелине Гараниной. В итоге при помощи «Зенита» было собрано 3 200 000 рублей, которые пойдут на протезирование девочки.

Ранее в благотворительном проекте участвовали Халк, Лодыгин, Данни и Дзюба.