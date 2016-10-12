Маурисио на один день стал таксистом в рамках благотворительного проекта
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда».
По условиям проекта, Маурисио на один день стал таксистом и совершил пять поездок. Пассажирами стали победители клубного конкурса.
«Давай-давай!»: Маурисио поработал таксистом, чтобы помочь Ангелине Гараниной. Полузащитник сине-бело-голубых стал настоящим водителем такси и совершил пять поездок по улицам Петроградской стороны. Пассажирами самого необычного такси Петербурга стали победители клубного конкурса, по условиям которого было необходимо отправить видеообращения к футболисту. К ним присоединился главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов. Общая длительность маршрута составила около двух часов. #ДавайДавай // Davai-Davai: Zenit midfielder Mauricio bacame a taxi driver to help Angelina Garanina. Mauricio took 5 passengers around the streets of St.Peterburg: 4 winners of a club contest and the headcoach of Zenit-2 Vladislav Radimov #DavaiDavai
- Было очень приятно и хорошо. Я стал на один день таксистом и узнал город еще лучше. Если что-то понадобится снова, я с удовольствием сделаю все, что от меня требуется, потому что даже небольшие усилия помогут тем, кто в этом нуждается. Это для меня новый опыт, который запомнится на всю жизнь, - приводит слова Маурисио официальный сайт «Зенита».
Напомним, благотворительный проект проводился для сбора денежных средств 16-летней Ангелине Гараниной. В итоге при помощи «Зенита» было собрано 3 200 000 рублей, которые пойдут на протезирование девочки.
Ранее в благотворительном проекте участвовали Халк, Лодыгин, Данни и Дзюба.