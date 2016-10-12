Ивелин Попов: Матч с «Ростовом» будет очень сложным, но нужно выигрывать

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова».

- Игра под нападающим – это мое, люблю действовать из глубины поля. Но я говорил и в сборной, и в предыдущих клубах, что готов играть там, куда меня поставит главный тренер. Поэтому за Болгарию весь матч играл на позиции форварда. Это решение тренера.

Каррера скоро расскажет нам о сильных и слабых сторонах «Ростова». Вся команда хочет показать хорошую игру и победить. Приглашаю болельщиков на стадион, нам очень нужна ваша поддержка. Встреча с «Ростовом» будет тяжелой, за последние два года эта команда стала намного сильнее. Будет очень сложно, но нужно выигрывать, - рассказал Попов.

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Матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».

После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.