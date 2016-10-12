Синицина и Кацалапов выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду
В Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержала пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Синицина и
Кацалапов показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной
программе. Второе место заняли Софья Евдокимова и Егор Базин. Третьими стали Анастасия Сафронова и Илья
Зимин.
Фигурное
катание. Кубок России
Йошкар-Ола
2-й этап
Короткий танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 70,90 баллов
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 61,82
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 44,50
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 36,54
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 105,36
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 92,84
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 62,36
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 60,26
Итоговый результат
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 176,26
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 154,66
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 106,86
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 96,80