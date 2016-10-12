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Синицина и Кацалапов выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержала пара  Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Синицина и Кацалапов показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. Второе место заняли Софья Евдокимова и Егор Базин. Третьими стали Анастасия Сафронова и Илья Зимин.

Фигурное катание. Кубок России

Йошкар-Ола

2-й этап

Короткий танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 70,90 баллов 
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 61,82 
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 44,50 
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 36,54

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 105,36 
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 92,84 
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 62,36 
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 60,26

Итоговый результат

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов 176,26 
2. Софья Евдокимова/Егор Базин 154,66 
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин 106,86 
4. Анастасия Постникова/Иван Шестаков 96,80

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